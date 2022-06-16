Июнь, 16 в 16:20

На границе Украины с Республикой Беларусь военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях вдоль государственной границы с Республикой Беларусь признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения белорусских Вооруженных сил на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. Делают это, в частности, с применением патрульных катеров по реке Днепр, – объяснил он.

На днях Беларусь снова продлила срок проверки боевой готовности своих Вооруженных сил вблизи границы с Украиной до 18 июня.

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Еще четыре недели, до 8 июля, будет закрыто воздушное пространство над южной частью Беларуси.

В настоящее время, по данным украинской стороны, на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях на Волынском и Полесском направлениях сосредоточены до семи батальонов ВС Беларуси.