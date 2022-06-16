Июнь, 16 в 16:00

Военнослужащих армии РФ, совершавших зверства против мирных украинцев в селе Ягодное (Черниговская область), будут судить заочно.

Об этом сообщила во время телемарафона генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она объяснила, что эти российские оккупанты пока не задержаны, а потому судебный процесс может происходить заочно. В то же время, генпрокурор не исключила, что в будущем рашисты еще могут попасть в плен и лично предстать перед украинским судом.

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– Конечно, суд будет, в заочной форме, потому что они у нас физически не находятся. Но, как показывает практика, время идет. Возможно, они еще станут военнопленными. Возможно, мы их получим еще в руки правосудия в Украине. Но правосудие должно происходить, — подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что события в Ягодном являются ярким примером зверств армии РФ на территории Украины. Во время оккупации села российские захватчики расстреливали людей на улице и удерживали десятки украинцев в подвале.

– В Ягодном в подвале погибли 10 человек от бесчеловечных условий содержания, и еще 16 они расстреляли на улице. Поэтому Ягодное – пример зверств, это юридический термин, — отметила Венедиктова.

Что известно о “подвале смерти” в Ягодном

Украинские военные освободили Ягодное 3 апреля. После этого открылись ужасающие преступления оккупантов против жителей села.

По информации Офиса генпрокурора, рашисты согнали более 300 человек (в том числе 77 детей) в тесный подвал сельской школы. Самому молодому пленнику оккупантов было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года. Жителей села держали в бесчеловечных условиях и в антисанитарии.

В школе также был обустроен штаб войск РФ. Поэтому захватчики использовали мирных людей как “живой щит”.

С 9 по 28 марта в подвале скончались 10 человек. Параллельно оккупанты убивали людей и на улицах. Реестр смертей пленные жители села вели на стене подвала школы.

Украинское следствие идентифицировало уже 9 российских палачей (военнослужащих РФ), устроивших “подвал смерти” в Ягодном.

Фото: Ирина Венедиктова