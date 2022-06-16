Июнь, 16 в 11:58

Жители временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область) оказывают активное сопротивление российским захватчикам. Недавно местные фермеры отдали оккупантам отравленную черешню.

Об этом рассказал в эфире телемарафона городской глава Мелитополя Иван Федоров.

– Очередной “подарок” наши фермеры приготовили рашистам: недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным, упорным трудом наших фермеров, — отметил Федоров.

Он уточнил, что сначала рашисты воровали у фермеров зерно, потом — урожай фруктов и ягод, а теперь перешли к семенам подсолнечника.

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По словам Федорова, пока нет информации, чтобы кто-то из фермеров пошел на сотрудничество с рашистами. Более того, 99% остающихся в городе граждан сопротивляются оккупантам.

Федоров напомнил, что празднование “дня РФ” в Мелитополе провалилось. Кроме того, украинцы отказываются получать российские паспорта.

– Партизанское движение в Мелитополе – это не исключение, это правило. Сопротивление в Мелитополе поглощает более 99% всех жителей города, которые на сегодняшний день остались. Те последние шаги, которые предпринимают жители города по сопротивлению: они полностью проигнорировали празднование “дня РФ” в Мелитополе, которое было в минувшие выходные. И как видела вся страна, весь мир, в очереди за российскими паспортами выстроилось аж 15 человек из 70 тыс. жителей, оставшихся в настоящее время во временно оккупированном городе, — отметил Федоров.

Он также проинформировал, что 90% расчетов в Мелитополе производится в гривне: жители города игнорируют попытки оккупантов ввести рубль.

Источник: Иван Федоров