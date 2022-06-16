Июнь, 16 в 6:43

В течение суток российские военные продвигались двумя трассами на Востоке – Т1302 Бахмут – Лисичанск и Е40 в Славянске и юго-восточнее Изюма.

– Развертывание в районе Бахмута указывает на то, что российские войска все больше отдают приоритет группировке своих сил вокруг этого города, – считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Трасса Т1302 необходима армии РФ для того, чтобы завершить оцепление Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

Между тем, добавляют в ISW, российские войска не взяли полный контроль над областным центром, наземный штурм которого и населенных пунктов вокруг него продолжался 15 июня.

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Пока продолжаются бои в северо-восточных населенных пунктах вокруг Харькова.

Кроме того, оккупанты укрепляют резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонные меры для усиления своего присутствия в Черном море.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW