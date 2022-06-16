Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне продвигаются двумя трассами на Востоке – эксперты

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
війна в Україні
Фото: Depositphotos

В течение суток российские военные продвигались двумя трассами на Востоке – Т1302 Бахмут – Лисичанск и Е40 в Славянске и юго-восточнее Изюма.

– Развертывание в районе Бахмута указывает на то, что российские войска все больше отдают приоритет группировке своих сил вокруг этого города, – считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Трасса Т1302 необходима армии РФ для того, чтобы завершить оцепление Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

Между тем, добавляют в ISW, российские войска не взяли полный контроль над областным центром, наземный штурм которого и населенных пунктов вокруг него продолжался 15 июня.

Сейчас смотрят

Пока продолжаются бои в северо-восточных населенных пунктах вокруг Харькова.

Кроме того, оккупанты укрепляют резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонные меры для усиления своего присутствия в Черном море.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Теги: , , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка