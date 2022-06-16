Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне разбомбили ракетой гуманитарную помощь для эвакуированных мариупольцев

Анастасия Гевко, редактор ленты
Россияне разбомбили ракетой гуманитарную помощь для эвакуированных мариупольцев

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду, 15 июня, заявил о том, что российские оккупанты разбомбили ракетой гуманитарную помощью для эвакуированных мариупольцев.

– Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам Ямариуполь. МраZота продолжает загаживать жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации, – отметил Андрющенко в посте, опубликованном на его канале в Telegram.

Как следует из видео, опубликованного в паблике Днепр Оперативный, это произошло в Днепропетровской области.

Сейчас смотрят
Читайте
Бои в Северодонецке и встреча Рамштайн-3: что происходит на 112-й день войны (онлайн)

Фото: Петро Андрющенко

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка