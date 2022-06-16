Июнь, 16 в 0:07

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в среду, 15 июня, заявил о том, что российские оккупанты разбомбили ракетой гуманитарную помощью для эвакуированных мариупольцев.

– Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам Ямариуполь. МраZота продолжает загаживать жизнь Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации, – отметил Андрющенко в посте, опубликованном на его канале в Telegram.

Как следует из видео, опубликованного в паблике Днепр Оперативный, это произошло в Днепропетровской области.

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Фото: Петро Андрющенко