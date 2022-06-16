Еще один шаг вперед: EESC поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Июнь, 16 в 13:19

Социально-экономический комитет ЕС (EESC) принял резолюцию, которой предлагает предоставить статус кандидата Украине уже 23-24 июня. Организация объединяет европейские работодатели, профсоюзы, негосударственные организации и представителей гражданского общества. В настоящее время подобные решения принимают одна за другой все Европейские институции.

В комитете убеждены, что к Украине ЕС должен относиться с максимальным уважением. Это не слабая страна, а полноценный партнер.

В резолюции есть еще несколько важнейших пунктов. ЕС должен немедленно предоставить финансовую помощь Украине. Чтобы удержать ее экономику. Нашим беженцам – а таких в ЕС – почти 7 миллионов – следует предоставить такие же права на работу и здравоохранение, которые есть у европейцев. А еще нужно поддерживать общество, изо всех сил приближающее победу Украины.

Президент комитета — Криста Швенг однозначна: Украина безусловно станет частью Европы, и сейчас — время продемонстрировать ей свою поддержку. Ее комитет представляет интересы 92 миллионов европейцев – то есть, каждого пятого гражданина ЕС.

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– 92 миллиона европейцев живут по всей Европе. Они имеют право голоса и должны его использовать. Я верю, что Украине нужно предоставить статус кандидата. Я не устаю это подчеркивать. Мы настаиваем также на детальном расследовании военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. Относительно денег на восстановление – их понадобится очень много, и мировая помощь будет играть здесь ключевую роль, – говорит Швенг.

И хотя в настоящее время местный бизнес страдает от санкций, а уровень инфляции в ЕС – аномально высокий – более 8%, президент группы работодателей Стефано Малила говорит: европейцы готовы платить такую ​​цену.

– Это сильный положительный сигнал. Мы должны отправить политический сигнал Украине. Мы должны отстроить сильную Украину. Когда мы говорим о цене санкций – а какая у нас альтернатива? Разве мы можем ничего не делать? Относительно инвестиций, которые должны пойти на восстановление Украины, — они должны идти из нескольких источников: Европейского союза, США, Азии, частных инвесторов, — добавляет Малила.

Европейцы считают, что планировать будущее восстановление нужно уже сейчас. Причем, в Украине в будущем хотят использовать все возможные новейшие технологии, начиная от широкого использования зеленой энергетики.

Еще один шаг вперед: EESC поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС / 4 фотографии

Большое лобби Украины в ЕС – представители Польши и стран Балтии. Они знают, что это такое – иметь границу с агрессивным соседом.

Андрис Гобинс, президент Европейского движения в Латвии, а ныне член Социально-Экономического комитета ЕС уверяет: Украинцы уже лучшие среди европейцев.

— Вы так сильно страдали, вы, я думаю, уже 10 раз доказали, что вы являетесь теми европейцами, о которых можно только мечтать и, конечно, вы должны быть в Европейском союзе, чтобы сделать его сильнее. Я даже не думаю, что это следует обсуждать. Я не думаю, что кто-то будет голосовать против. Даже те несколько руководителей стран, на которые влияет Путин, не захотят стрелять себе в ногу, ведь для Путина такой отказ может стать зеленым светом и он начнет еще большее наступление, чем сейчас, — говорит Гобинс.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов отмечает, хотя основное заседание по предоставлению нам статуса кандидата будет проходить только на следующей неделе (23 — 24 июня за это будет голосовать Европейский Совет), но недооценивать такие события не стоит. Ведь ЕС слышит мнение своих людей. Киев настроен решительно и не допускает даже шанса на так называемое предательство во время голосования Европейского совета.

– Не надо нагонять зраду: что будет, если этого не будет. Мы работаем для того, чтобы такой статус был. Мы работаем с каждой страной-членом, с каждой организацией, чтобы такую ​​поддержку получить. Мы работаем над тем, чтобы это произошло на следующей неделе. И у нас есть все шансы, что такое решение будет, – убеждает Ченцов.

Напомним, 8 июня Европарламент рекомендовал дать Украине кандидатство в ЕС и вступить в трибунал против РФ. Соответствующую резолюцию в Европарламенте приняли большинство из 438 депутатов. Против высказались 65 европарламентариев, а воздержались – 94.