В Великобритании более 600 украинских семей остались без крова — Sky News

Июнь, 16 в 23:03

Более чем 600 семей из Украины в Англии либо были признаны бездомными, либо им угрожает опасность стать бездомными.

По данным правительства на 3 июня, в общей сложности 660 украинских домохозяйств столкнулись с такой ситуацией. В 480 из них есть дети.

Цифры не отражают полную картину, поскольку более четверти местных властей не предоставили данных.

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Украинские семьи остались без крыши над головой из-за того, что их жилье стало недоступным или не удалось договориться об их размещении.

— Подавляющее большинство людей хорошо приживаются, но в меньшинстве случаев, когда семьи или ее спонсор разрывают отношения, власти обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой. Власти также могут помочь с поиском нового спонсора, — сказал представитель правительства.

С начала полномасштабной войны в Великобританию прибыли более 77 200 украинцев. Они получают поддержку в рамках программы Homes for Ukraine, благодаря которой имеют право находится на территории страны более 3 лет. Также им предоставляют жилье в Великобритании на 6 месяцев.

Источник: Sky News