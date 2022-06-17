Июнь, 16 в 22:24

Благодаря храбрости украинцев и украинок стало возможным убрать “серую” зону между ЕС и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 16 июня.

– Сегодня действительно исторический день. Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств, в частности, поддержку нашего движения в Европейском Союзе. Италия, Румыния, Франция, Германия – с нами. Все четверо лидеров, господин Иоганнис, господин Драги, господин Макрон, господин Шольц – поддерживают кандидатство для Украины, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что еще предстоят все необходимые процедуры, а для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС должна быть поддержка всех стран-членов ЕС.

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— Для меня было важно услышать от лидеров другую фундаментальную вещь: они соглашаются, что окончание войны и мир для Украины должны быть такими, как их видит Украина. Как видит их наш народ, – сказал президент.

Он также заявил, что лидеры государств обсудили подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации и продовольственный кризис, спровоцированный Кремлем.

– Возобновить экспорт украинской агропродукции – жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем виновата Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают. Говорили о восстановлении Украины после войны – очень конкретные взгляды партнеров на это, — сказал он.

Он отметил, что кризис на газовые цены в Европе был сделан из-за действий РФ.

— Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцам. Газпром просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один довод в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости, – сказал президент.

Владимир Зеленский анонсировал много новостей для Украины в течение 17 и 18 июня. “Верю, что положительных”, добавил президент.

Президент добавил, что все европейские лидеры, которые сегодня посетили столицу Украины, понимают, почему не проходят мирные переговоры.

— В целом, мое впечатление от встречи положительное. Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по поводу окончания войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Не искать путь к миру – они не хотят. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну нужно завершать, — сказал он.

Он подчеркнул, что приближение Украины к Евросоюзу стало возможным благодаря вооруженным силам и другим военнослужащим, защищающим Украину.

— Именно благодаря храбрости украинцев и украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец-то убрать на востоке Европы “серую” зону между ЕС и Россией. Украина приблизилась к Евросоюзу больше всего за все время независимости, — резюмировал президент Зеленский.

Напомним, после приезда в Киев, посещения Ирпеня и переговоров с президентом Украины, лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии дали общий пресс-брифинг.