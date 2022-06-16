Июнь, 16 в 0:55

Западных ракетных систем залпового огня (РСЗО), которые передадут Украине от США, Германии и Британии, пока не будет достаточно, чтобы полностью побеждать в артиллерийских боях по всем направлениям фронта.

Об этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой западные партнеры Украины не поставили и 30% от вооружения, запросы на которые сделал Киев.

Сейчас смотрят

По словам Арестовича, 18 РСЗО, которые будут поставлены в Украину, будет достаточно, чтобы сделать “очень неприятно российским войскам”, но “реально нам нужно в 2-3 раза больше, хотя бы в два”.

— По данным из открытой печати вырисовывается, что РСЗО британских, немецких и американских… будет около 18 штук. Это дивизион… мы, в принципе, получаем два дивизиона этих машин, – сказал Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что 18 РСЗО будет достаточно для победы в контрбатарейной стрельбе и уничтожать тылы российской группировки в одном-двух направлениях.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS, поэтому Украина сможет получить обещанные системы уже до конца июня.

Источник: Фейгин Live