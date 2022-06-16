Ответ на заявления Запада – аналитики об обстрелах РФ Донецка и Макеевки
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска прибегают к обстрелам вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.
На сильные обстрелы инфраструктуры жаловались, в частности, жители Донецка и Макеевки.
Так называемые власти “ДНР” обвинили в артиллерийских ударах украинские войска, хотя пользователи соцсетей и Украинский центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины эти заявления опровергли.
– В СНБО предположили, что такими действиями российские войска пытаются пробудить антиукраинские настроения или поощрить мобилизацию, – отмечают специалисты Института изучения войны.
В то же время, в ISW считают, что такие атаки россиян могут быть ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW