Июнь, 16 в 7:17

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска прибегают к обстрелам вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

На сильные обстрелы инфраструктуры жаловались, в частности, жители Донецка и Макеевки.

Так называемые власти “ДНР” обвинили в артиллерийских ударах украинские войска, хотя пользователи соцсетей и Украинский центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины эти заявления опровергли.

Сейчас смотрят

– В СНБО предположили, что такими действиями российские войска пытаются пробудить антиукраинские настроения или поощрить мобилизацию, – отмечают специалисты Института изучения войны.

В то же время, в ISW считают, что такие атаки россиян могут быть ответом на заявления западных чиновников 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW