Военные объяснили, почему выдают повестки на пляжах Одессы
Вручение повесток на пляжах работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки законно.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Південь.
— Путем выдачи повестки ценителям пляжного отдыха и купания военные напомнили, что в стране идет война и силы граждан призывного возраста могут потребоваться в организации охраны и обороны Украины, — утверждают военные.
В соответствии с законодательством, когда идет общая мобилизация, мужчины призывного возраста должны явиться на сборные пункты в соответствующие сроки, указанные в мобилизационных удостоверениях, повестках или распоряжениях центров комплектования.
— Получив повестку, сознательный гражданин обязан прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный срок, с соответствующими документами, уточнить данные, подтвердить свой статус и готовность быть призванным на военную службу, — сообщили в ОК Південь.
Кроме того, получить повестку в центр комплектования можно на улицах, в любом общественном месте или по месту жительства.
Источник: ОК Південь