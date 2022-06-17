Военные объяснили, почему выдают повестки на пляжах Одессы

Июнь, 16 в 22:33

Вручение повесток на пляжах работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки законно.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Південь.

— Путем выдачи повестки ценителям пляжного отдыха и купания военные напомнили, что в стране идет война и силы граждан призывного возраста могут потребоваться в организации охраны и обороны Украины, — утверждают военные.

В соответствии с законодательством, когда идет общая мобилизация, мужчины призывного возраста должны явиться на сборные пункты в соответствующие сроки, указанные в мобилизационных удостоверениях, повестках или распоряжениях центров комплектования.

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— Получив повестку, сознательный гражданин обязан прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный срок, с соответствующими документами, уточнить данные, подтвердить свой статус и готовность быть призванным на военную службу, — сообщили в ОК Південь.

Кроме того, получить повестку в центр комплектования можно на улицах, в любом общественном месте или по месту жительства.

Источник: ОК Південь