Июнь, 16 в 21:35

Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что основная сила европейских государств — это объединение.

Зеленский отметил, что во время прибытия европейских лидеров в Киеве и во многих других городах прозвучала сирена, а это значит, что “Россия не выбирает, кому угрожать”. Президент подчеркнул, что российская агрессия – это агрессия против всей Европы.

Все четверо приглашенных лидеров выразили полную поддержку Украине в ее борьбе за независимость и свободу, а также в стремлении к членству в ЕС.

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Владимир Зеленский рассказал, что стороны говорили об усилении обороны Украины, об экономической поддержке нашего государства, о послевоенном восстановлении.

— Чем быстрее мы получим мощное оружие, тем быстрее мы начнем освобождать наших людей, — подчеркнул президент Зеленский.

Что касается статуса кандидата в члены ЕС, то, по словам главы государства, именно такой статус Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети 21 века. Зеленский отметил, что украинцы готовы работать над тем, чтобы стать полноправными членами Евросоюза.

В свою очередь премьер Италии Марио Драги заверил, что Италия хочет видеть Украину в Европейском Союзе и однозначно будет поддерживать нашу страну в статусе кандидата.

— Это предполагает глубокие реформы на пути Украины к европейскому единству, — подчеркнул Драги.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вся Европа должна готовиться к восстановлению Украины, и в этом важную роль играет именно Европейский Союз. Он отметил, что сегодняшний визит европейских лидеров направлен на то, чтобы помочь Украине обрести новое европейское будущее.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.

– Мы сегодня также совместно подтвердили не только на словах, но и хотим подтвердить и действиями, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, вполне отдаем себе отчет в том, насколько хрупким стал сегодня мир в Европе, который мы такими трудными усилиями восстанавливали после Второй мировой войны. И как важно сегодня построить этот мир. Эта война изменит европейскую историю. И мы должны сегодня послать важный сигнал… Мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что предоставление Украине статуса кандидата будет сопровождаться дорожной картой. Кроме того, Макрон подчеркнул, что Европа сделает все от нее зависящее, чтобы Украина сама смогла выбирать свою судьбу.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна с первого дня российского вторжения поддерживает народ Украины. Германия уже приняла сотни тысяч украинских беженцев, а военные Бундесвера обучают воинов ВСУ обращению с новейшими образцами тяжелого вооружения.

Кроме того, канцлер подчеркнул, что Украина должна быть в Европейском Союзе.

— Украина принадлежит к европейской семье, и важен статус кандидата в Европейском Союзе. И мы будем говорить об этом на днях в Европейском Союзе. Вы знаете, что необходимо, чтобы было принято единогласное решение всеми 27 странами. На Европейском совете я буду однозначно выступать за единую позицию по отношению к Украине, — сказал канцлер Германии.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV заявил, что в этом совместном визите каждый из европейских лидеров имеет свою цель. Например, для Макрона и Шольца – это вопрос внутренней политики. У Макрона – выборы, у Шольца не очень большой уровень политической поддержки. И это, в частности, связано с войной в Украине.

Кроме того, у обоих ранее были несколько неоднозначные заявления относительно Путина, как у Макрона о “сохранении лица Путина”. Это все могло повлиять на их решение лично приехать в Киев.

— Очень символично, что в Украину приехали лидеры трех стран, которые, по сути, являются лидерами в Европейском Союзе и соревнуются между собой. Больше это характерно для Франции и Германии, но уже Италия на этот статус претендует. Понятно, что инициативы, так или иначе связанные с Украиной, дают возможность этим странам этот статус в определенной степени подтвердить, — отметил Игорь Рейтерович.

По мнению эксперта, у европейских лидеров безусловно есть и общая цель, которая, кстати, совпала – это полное невосприятие позиции Российской Федерации. Им важно было подчеркнуть, учитывая истощение врага и контрнаступление ВСУ, свою поддержку Украине.

– Не стоит здесь искать подводные камни. Вот раньше говорили, что они (лидеры, – Ред.) приедут уговаривать Зеленского капитулировать… Безусловно, они об этом не говорили. Очень хорошо, что они приехали и собственными глазами увидели, что здесь происходит, что Киев под контролем правительства, а Украина и дальше будет бороться с врагом, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Однако не исключено, что где-то в кулуарах могут звучать отдельные намеки на дипломатическое урегулирование ситуации. Но и здесь не стоит искать “измену”, потому что о той же дипломатии не раз говорил сам Владимир Зеленский. Да и любая война, вспомним нацистскую Германию, заканчивается заключением мирного договора.

– Следует обратить внимание на слова Макрона, который заявил, что Европейский Союз не будет подталкивать Украину к каким-либо территориальным уступкам – война должна закончиться победой Украины и возвращением ее территорий, – подчеркнул политолог.

Что касается членства Украины в Евросоюзе, то по последним общеевропейским соцопросам, количество сторонников по предоставлению Украине статуса кандидата существенно превосходит тех, кто выступает против.

Совместное заявление Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса говорит о том, что они приехали озвучить то, что в ЕС ждут Украину.