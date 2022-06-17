Июнь, 17 в 10:35

17 июня российские захватчики неудачно атаковали на трех направлениях, а украинская авиация нанесла удары на Херсонщине.

Карта боевых действий в Украине на 17.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси ведут разведку и оборудуют позиции. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

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На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Россияне обстреляли подразделения ВСУ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и огня по ВСУ. Войска РФ провели разведку боем в районе пункта Кочубиевка. Украинские защитники ответили точным огнем, и враг отошел.

Враг готовится к наступлению на Славянск и ведет разведку боем в районе Краснополья, бой продолжается. ВСУ отбили атаку на Богородичное. Продолжаются бои за Северодонецк, противник задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники ВСУ отразили штурм в направлении пункта Золотое. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении пунктов Васильевка и Берестово, но ВСУ огнем заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи в Запорожье. В Херсонской области у врага существенные потери в живой силе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW