Карта боевых действий на 17.06.2022 – ситуация на фронте
17 июня российские захватчики неудачно атаковали на трех направлениях, а украинская авиация нанесла удары на Херсонщине.
Карта боевых действий в Украине на 17.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси ведут разведку и оборудуют позиции. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.
На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Россияне обстреляли подразделения ВСУ в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
На Харьковском направлении противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и огня по ВСУ. Войска РФ провели разведку боем в районе пункта Кочубиевка. Украинские защитники ответили точным огнем, и враг отошел.
Враг готовится к наступлению на Славянск и ведет разведку боем в районе Краснополья, бой продолжается. ВСУ отбили атаку на Богородичное. Продолжаются бои за Северодонецк, противник задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии.
На Бахмутском направлении защитники ВСУ отразили штурм в направлении пункта Золотое. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении пунктов Васильевка и Берестово, но ВСУ огнем заставили врага бежать.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки.
На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.
Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи в Запорожье. В Херсонской области у врага существенные потери в живой силе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW