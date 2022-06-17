Июнь, 17 в 15:14

Российские войска на Донбассе готовятся опять форсировать реку Северский Донец, а также пытаются окружить подразделения украинских защитников.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– Россия продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Основной целью на данном этапе является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, получение сухопутного коридора с временно оккупированной территорией АР Крым, а также с захваченными территориями в Запорожской и Херсонской областях, блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, — отметил он.

По словам Мотузяника, враг не прекращает интенсивных обстрелов, особенно на Донбассе. Обстановка сложная, но контролируемая.

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На Донецком направлении ВСУ сдерживают наступление подразделений РФ. Оккупанты пытаются окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, а также заблокировать основные логистические пути.

На Лиманском направлении враг бьет из артиллерии в сторону Северска, в 20 км к юго-востоку от Лимана.

– И там также оккупант не прекращает попыток подготовиться к форсированию реки Северский Донец, – уточнил спикер Минобороны.

На Северо-Донецком направлении агрессор усиливает группировку войск, перемещает танки, боевые бронированные машины, автомобильную и инженерную технику.

На Бахмутском направлении украинские воины препятствуют попыткам врага окружить ВСУ в районах Орехового и Горского. Оккупанты перегруппировываются и усиливают свои войска.

В направлении Попасная-Николаев российские захватчики получили подкрепление в виде двух батальонов.

– В районе Золотого украинские воины отразили штурм и отбросили противника. И также оккупанты предприняли попытку выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового, но отошли под плотным огнем со стороны украинских позиций, — рассказал Мотузяник.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты открывают огонь вдоль всей линии боевого противостояния. Враг активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания действий ВСУ.

На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 6 армии Западного военного округа РФ, береговых войск Балтийского флота и “мобилизационного резерва” пытаются удержать ранее занятые позиции, а также не допустить продвижения ВСУ к госгранице Украины и в тыл войскам РФ, действующим на Славянском направлении. Враг перегруппировывается и усиливает войска, чтобы возобновить наступление в направлении Терновая-Рубежное.

– В районе Кочубеевки (Харьковское направление, — Ред.) украинские воины точным огнем свели на нет попытки противника провести разведку боем и отбросили его на предыдущие позиции, — подчеркнул Мотузяник.

На Славянском направлении ВСУ ведут бои против значительных сил врага, пытающегося захватить Краснополье (20 км к юго-востоку от Изюма). Кроме того, оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянск.

Вооруженные силы Украины отразили штурм в районе Богородичного, которое враг пытался взять под свой контроль.

На Южнобужском направлении войска РФ пытаются удержать позиции и не допустить контрнаступления украинских защитников в Херсонской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях в целом ситуация не изменилась. У границы находятся подразделения белорусской армии (до 7 батальонов). Продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси – ориентировочно до 18 июня.

– По состоянию на сегодняшний день сохраняется угроза нанесения с территории этой страны ракетных и авиационных ударов, — добавил Мотузяник.

На Северском направлении враг удерживает у границы с Украиной до трех БТГ (батальонно-тактических групп) и подразделения десантных войск. Оккупанты производят обстрелы из артиллерии по приграничной территории Сумской и Черниговской областей.

По словам спикера Минобороны, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам гражданской критической инфраструктуры на территории Украины.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Генеральный штаб ВСУ