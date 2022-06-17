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Факты / Украина

Рангом выше Лаврова: Грозев рассказал, кто “слил” США данные о подготовке вторжения РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
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журналист Bellingcat Христо Грозев
Фото: Getty Images

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что информацию о подготовке вторжения России в Украину накануне войны американской разведке выдавал высокопоставленный российский чиновник.

Об этом расследователь из международной группы Bellingcat Грозев рассказал в интервью российским оппозиционным журналистам.

— Информацию о нападении России на Украину американцам “слил” высокопоставленный российский “крот” рангом выше (главы МИД РФ, — Ред.) Лаврова, — сказал болагрский журналист.

По его словам, в военной верхушке Росси о вторжении знали примерно 20 человек, а значит этим информатором является один из этих двадцати.

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Христо Грозев утверждает, что информатор из высших политических кругов России доказал американской стороне реальность угрозы вторжения РФ. Журналист-расследователь говорит, что в реальность нападения России не верили 99 процентов силовиков.

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Источник: Продолжение следует

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