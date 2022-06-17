Июнь, 17 в 7:41

Утром 17 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, в результате атаки россиян погиб один человек, еще шестеро ранены, в том числе ребенок.

Также пострадали четыре жилых многоэтажки и один объект инфраструктуры. Сейчас ведутся спасательные роботы.

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Кроме того, местные жители в комментарии Суспільному сообщили, что в некоторых домах повреждены окна. Отметим, что в результате взрывов в городе не была объявлена ​​воздушная тревога.

С 7.44 в Николаеве объявили воздушную тревогу. Местные жители призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Напомним, что 15 июня оккупанты ударили артиллерией по жилым домам Николаева. В результате вражеских обстрелов ранены пять мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.