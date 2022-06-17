Июнь, 17 в 6:58

В четверг, 16 июня, Украину посетили с визитом лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Они посетили пригород Киева, пострадавший от войны с РФ, а также сделали ряд громких заявлений, среди которых – объявление об их единогласной поддержке предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Их визит сам по себе ряд иностранных изданий оценивает как знак евроинтеграционной поддержки Украины на фоне продолжающейся войны с Россией, в особенности учитывая тот факт, что уже завтра, 17 июня, Европейская комиссия должна выступить с заключением по вопросу кандидатства Украины. После чего на следующей неделе Евросовет должен принять окончательное решение по этому вопросу.

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Что пишут о перспективах получения Украиной статуса кандидата в ЕС западные СМИ – читайте в материале Фактов ICTV.

CNN: Почему заявка Украины на вступление в ЕС может разозлить Путина

В издании пишут, что вопрос о том, следует ли Украине вступать в ЕС и как на это отреагирует Россия, был спорным в течение многих лет.

Сообщается, что по политическим и процедурным причинам, возможно, ЕС в конечном итоге решит, что сейчас не время для предоставления Украине статуса кандидата.

– И даже если бы они согласились с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна быть рассмотрена на предмет членства, могут пройти годы, даже десятилетия, прежде чем это станет реальностью. Широко распространено мнение, что Комиссия представит два варианта относительно Украины, оба из которых сводятся к одному и тому же с некоторыми небольшими отличиями: присоединение Украины начнется должным образом только после окончания войны, когда институты страны в состоянии будут выполнить требования и критерии, необходимые для вступления в ЕС, – говорится в материале.

Кроме того журналисты подчеркивают, что есть сложности с тем, как страны ЕС относятся к вступлению Украины в ЕС. Также там напоминают, что есть ряд государств-кандидатов, которые годами находились в процессе присоединения, и в некоторых случаях оно было замедлено из-за внутренней политической нестабильности.

– Одним из примеров является Турция, чье заявление было фактически заморожено из-за опасений по поводу отступления от верховенства закона и прав человека. Начало процесса со страной, которая в настоящее время находится в состоянии войны, вызовет вопросы у других государств-кандидатов, чьи заявки были заморожены из-за аналогичных обстоятельств, – отмечают в издании.

Еще одно опасение ЕС касается того, что Украина не сможет выполнить Копенгагенские критерии в ближайшее время.

– Помимо этих практических вопросов, есть и политические возражения. Некоторые западные государства-члены, которые были в ЕС с самого начала, обеспокоены смещением баланса сил на восток, где в последние годы некоторые страны отступили от таких вещей, как верховенство закона. Европейский истеблишмент боролся с тем, что Венгрия и Польша небрежно относятся к правилам ЕС, и на собственном горьком опыте учится тому, что, как только страна оказывается внутри, ей может сойти с рук гораздо больше, – пишут журналисты.

Другие государства-члены, как сообщается, обеспокоены тем, что Украина присоединится к блоку и немедленно поглотит огромную сумму бюджета ЕС на свое восстановление.

А некоторые просто выражают обеспокоенность тем, что втягивание Украины в долгие и болезненные переговоры с ЕС – не лучший способ поддержать страну в данный момент.

Сообщается, что по данным лондонского аналитического центра Британия в меняющейся Европе, средний срок вступления страны в ЕС составляет четыре года и 10 месяцев. Некоторые государства-члены – Болгария, Румыния, Польша, Словения – ждали в среднем дольше.

Однако, пишут в CNN, для Украины будет хорошим вариантом, если ее возьмут в ЕС – она станет членом крупнейшего в мире торгового блока, единого рынка и таможенного союза европейских стран, получит защиту их судов и доступ к общему европейскому бюджету.

Вступление в ЕС также очень четко поместит Украину в клуб стран, которые считаются частью западного альянса и мирового порядка, возглавляемого США.

– Если фон дер Ляйен действительно представит государствам-членам свою оговоренную версию принятия кандидатуры Украины, ЕС будет сложно полностью отвергнуть ее. Но у ЕС долгая история неожиданных поступков, даже во время этого кризиса. И чаще всего эти дебаты превращаются в войну на истощение между странами, неспособными договориться друг с другом, – резюмировали журналисты.

NYT о политическом решении вступления Украины в ЕС

В издании ожидают, что Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в пятницу. Однако отмечают, что решение, которое по своей сути является политическим, будет находиться в руках лидеров ЕС, которые на следующей неделе пройдут в Брюсселе.

– Тем не менее, даже жест выдвижения кандидатуры Украины, а не ускоренное членство, которое не обсуждается, является сложным. Официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что европейские лидеры, вероятно, дадут г-ну Зеленскому предварительное представление о положительном решении, но с оговорками, – пишут журналисты.

Они подчеркивают, что у себя дома европейские лидеры сталкиваются с публичной решимостью поддержать Украину, однако она слабеет из-за того, что война, конца которой не видно, дорого обходится экономике далеко за пределами Украины и России, сказываясь на урожае, цепочках поставок и цене на газ.

– Несколько высокопоставленных официальных лиц и дипломатов из Европейского Союза, Организации Североатлантического альянса и европейских стран заявили, что на встречах по Украине растет чувство раздражения по поводу решительного неприятия Зеленским предложений найти дипломатическую паузу в боевых действиях, а также из-за его неустанных требований о дополнительной помощи, – сказано в материале.

Один высокопоставленный европейский правительственный чиновник сказал NYT, что его правительство не готово к тому, чтобы битва за Донбасс, центр боевых действий на востоке Украины, стоила его людям работы.

А другой опытный европейский дипломат заявил, что Европейский Союз столкнулся с положением, которое он помог создать своими же руками: лидеры так горячо поддержали Украину и подняли личный статус Владимира Зеленского на публике, что все, кроме полной поддержки его требований, вызывает у европейского народа возмущение.

Bloomberg настроен оптимистично

Журналисты ожидают, что Европейская комиссия в эту пятницу все же порекомендует предоставить Украине статус кандидата. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с планами. Процедура осложняется разнообразием мнений среди 27 государств-членов.

Статус кандидата, как только он будет предоставлен, официально начнет процедуру членства, процесс, который включает в себя трудный набор шагов и условий, который обычно может длиться более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, и процесс ее подачи длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.

WP ожидает “серьезных дебатов” по поводу статуса Украины

Сообщается, что высокопоставленные украинские чиновники отвергли идею условного членства, заявив, что отправной точкой для любого обсуждения является правовой статус Украины.

– В то время как несколько официальных лиц, законодателей и лидеров ЕС в последние недели настаивали на ускорении подачи заявки Киева, другие пытались умерить украинские ожидания, утверждая, что Украина не готова к членству и что другие страны стоят перед ней в условной очереди, – отмечают в издании.

Журналисты подчеркивают, что среди лидеров ЕС особенно активным сторонником стремления Украины присоединиться к Европейскому союзу является глава Совета министров Италии Марио Драги.

Но Франция и Германия “ослабили надежды” на скорый процесс вступления.

АР указывает на ослабший внутренний консенсус в ЕС

Там уточняют, что это произошло за годы до того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Долговой кризис в еврозоне, разразившийся в 2010 году, волна массовой миграции в 2015 году и шокирующее решение Великобритании на референдуме о выходе из ЕС в 2016 году – все это способствовало нерешительности ЕС в отношении расширения своих рядов.

Кроме того, по данным издания, во многих странах-членах, включая Германию, Францию и Италию, выросла поддержка евроскептических политических сил.

Однако в ЕС есть и другая группа стран, в которую входит Польша, которая хочет максимальной поддержки Украины, в то время как другие, такие как Нидерланды, выступают за более осторожную позицию.

– Лидеры сталкиваются с деликатным балансированием: сигнализировать Украине о том, что дверь в ЕС приоткрыта, и в то же время убеждать других претендентов на членство и некоторых граждан блока в том, что они не проявляют фаворитизма по отношению к Киеву, – подчеркивают в АР.

Отмечается, что степень, в которой просьба Украины об ускоренном вступлении представляет собой изменение в стандартной операционной процедуре ЕС, очевидна из опыта других стремящихся членов.

Источник: CNN, NYT, WP, АР