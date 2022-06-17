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Факты / Украина

За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, сбили два самолета и один вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, сбили два самолета и один вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 33 150 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки ликвидировали еще семь вражеских танков, пять артиллерийских систем, сбили два самолета и один вертолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 456 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3 563 (+18);
  • артиллерийские системы – 734 (+5);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 233 (+3);
  • средства ПВО – 97;
  • самолеты – 215 (+2);
  • вертолеты – 180 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);
  • крылатые ракеты – 129;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 496 (+2);
  • специальная техника – 55.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

На 114-й день полномасштабной войны продолжаются бои за Северодонецк. Враг задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении пункта Золотое.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ

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