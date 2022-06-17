Июнь, 17 в 10:59

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 33 150 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки ликвидировали еще семь вражеских танков, пять артиллерийских систем, сбили два самолета и один вертолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 1 456 (+7);

боевые бронированные машины – 3 563 (+18);

артиллерийские системы – 734 (+5);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 233 (+3);

средства ПВО – 97;

самолеты – 215 (+2);

вертолеты – 180 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);

крылатые ракеты – 129;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 496 (+2);

специальная техника – 55.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

На 114-й день полномасштабной войны продолжаются бои за Северодонецк. Враг задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении пункта Золотое.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ