За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, сбили два самолета и один вертолет
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 33 150 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.
Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки ликвидировали еще семь вражеских танков, пять артиллерийских систем, сбили два самолета и один вертолет.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 456 (+7);
- боевые бронированные машины – 3 563 (+18);
- артиллерийские системы – 734 (+5);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 233 (+3);
- средства ПВО – 97;
- самолеты – 215 (+2);
- вертолеты – 180 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2);
- крылатые ракеты – 129;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 496 (+2);
- специальная техника – 55.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
На 114-й день полномасштабной войны продолжаются бои за Северодонецк. Враг задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении пункта Золотое.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ