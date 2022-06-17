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Факты / Украина

Зеленский знает: Макрон заявил, что Запад не будет давать Украине танки и штурмовики

Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский знает: Макрон заявил, что Запад не будет давать Украине танки и штурмовики
Фото: Офис президента

Западные партнеры Украины не хотят быть вовлечены в войну с Россией, поэтому не будут предоставлять Киеву определенные виды вооружений, потому что это может спровоцировать РФ.

С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-брифинге в украинской столице после встречи с лидерами Украины, Германии, Румынии и Италии.

— Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение, в частности штурмовые самолеты или танки, было решено не поставлять, и президент Зеленский знает об этой договоренности, – сказал президент Франции.

Эмманюэль Макрон добавил, что Украина взамен получит со стороны стран Запада боеприпасы и другую военную технику.

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Отметим, во время пресс-брифинга президент Франции объявил о передаче Украине. Сейчас также стали поставлять самоходные артиллерийские установки, в том числе французские САУ Ceasar.

Кроме того, руководитель Офиса президента ранее сообщал, что Лондон согласился передать Украине более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

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Источник: ЛІГА.net
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