Цены на продукты на оккупированных территориях выросли: что подорожало больше всего

Июнь, 18 в 14:20

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже, чем украинская почти на 40%.

Такие цифры озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ссылаясь на мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой ЛНР. Он опровергает все мифы о “сладкой жизни” в квазиреспублике.

Также в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской ОГА сообщают, что средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной Украине территории.

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В частности, значительно дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины: