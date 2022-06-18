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Факты / Украина

Цены на продукты на оккупированных территориях выросли: что подорожало больше всего

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Цены на продукты на оккупированных территориях выросли: что подорожало больше всего
Фото: Depositphotos

Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже, чем украинская почти на 40%.

Такие цифры озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ссылаясь на мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой ЛНР. Он опровергает все мифы о “сладкой жизни” в квазиреспублике.

Также в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской ОГА сообщают, что средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной Украине территории.

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В частности, значительно дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины:

  • картофель – на 45,44%;
  • масло подсолнечное – на 44,95%;
  • лук репчатый – на 44,47%;
  • яйца куриные – на 42,79%;
  • морковь – на 39,99%;
  • птица (тушка куриная) – на 39,36%;
  • свинина – на 31,99%;
  • свекла – на 29,14%;
  • макаронные изделия – на 22,34%.
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