Цены на продукты на оккупированных территориях выросли: что подорожало больше всего
Потребительская корзина на временно оккупированных территориях дороже, чем украинская почти на 40%.
Такие цифры озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ссылаясь на мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой ЛНР. Он опровергает все мифы о “сладкой жизни” в квазиреспублике.
Также в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской ОГА сообщают, что средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на подконтрольной Украине территории.
В частности, значительно дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины:
- картофель – на 45,44%;
- масло подсолнечное – на 44,95%;
- лук репчатый – на 44,47%;
- яйца куриные – на 42,79%;
- морковь – на 39,99%;
- птица (тушка куриная) – на 39,36%;
- свинина – на 31,99%;
- свекла – на 29,14%;
- макаронные изделия – на 22,34%.