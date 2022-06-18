Июнь, 18 в 13:04

Некоторые политики в Украине заявляют, что на фронте ежедневно погибают до тысячи украинских военных. Однако у них нет доступа к такой информации.

Об этом заявил в одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и больше людей на фронте (гибнут, – Ред.). Некоторые вообще о 1 000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию, — отметил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, могут ли такие заявления быть своеобразным давлением на западных партнеров, Данилов подчеркнул, что данными о потерях украинской армии “нельзя жонглировать”.

Сейчас смотрят

– Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей. Если вы партнеры – вы садитесь и разговариваете, – заявил он.

Комментируя ситуацию на фронте, Данилов напомнил, что цель страны-агрессора России – уничтожение Украины. А захват всего Донбасса может быть только “одним из локальных шагов на определенный период”.

– Их задача – уничтожение нашей страны… После заявлений Рогозина и Медведева, что нас нужно уничтожить, это переходит в ситуацию, похожую на 1930-е годы и отношение нацистов к евреям, — объяснил он.

На днях глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил западным СМИ, что в последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли. По утверждению нардепа, ежедневно погибают или получают ранения до 1 тыс. украинских защитников.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях на Донбассе ежедневно погибают до 100 украинских военных, а около 500 получают ранения.

Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина теряет от 100 до 200 воинов в день.