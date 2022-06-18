Июнь, 18 в 11:19

18 июня российские военные основные усилия сосредотачивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 18.06.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении россияне пытаются помешать выходу Сил обороны на госграницу и в тыл группировки войск РФ, что действуют на Славянском направлении.

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Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты планируют проложить дополнительные железнодорожные пути, чтобы возобновить маршруты поставок через железнодорожные путепроводы.

Кроме того, в течение суток российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

Ведут наступление россияне в направлении Славянска. Агрессор 17 июня систематически обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Дибровное, Долина, Краснополье, Грушеваха, Адамовка, а также районы Сидорового и Маяков на Лиманском направлении.

Под огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня находились позиции украинских войск и гражданская инфраструктура недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Вороново на Северодонецком направлении.

Продолжаются боевые действия за Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, вражеские подразделения безуспешно пытались вести штурмовые действия вне областного центра.

Обстреливали из артиллерии разных калибров россияне позиции украинских защитников и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спорное, Берестовое, Соледар, Клиновое, Троицкое на Бахмутском направлении.

Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы оккупанты, понеся потери во время неудачного штурма, отошли.

Вывела РФ из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности после огневого поражения Сил обороны Украины подразделения 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса.

Гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опытное, Владимировка, Новоселка и Щербаки на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском направлении, чтобы сдержать украинские войска, враг атаковал районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

В то же время оккупанты пытаются совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Потери РФ на 18 июня 2022

личного состава – около 33 350 (+200),

танков ‒ 1 465 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3 573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

реактивных систем залпового огня – 233,

средств противовоздушной обороны ‒ 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180,

беспилотников оперативно-тактического уровня ‒ 594 (+1),

крылатых ракет ‒ 129,

кораблей (катеров) ‒ 14 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),

специальной техники – 55.

Полномасштабная война в Украине длится уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.