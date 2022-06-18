Июнь, 18 в 18:11

Конец для оккупантов в Запорожской области будет одинаковым, какие бы “законы” они не пытались принимать в оккупированных городах.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, последняя неделя была относительно спокойной, кроме артиллерийских обстрелов на линии столкновения.

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— Каких-либо активных действий со стороны врага не наблюдалось. Были ракетные обстрелы, вчера одну из ракет силами ПВО удалось сбить, она упала возле одного из сел Запорожского района, к счастью ничего не разрушила, — рассказал он.

Александр Старух отметил, что обстрелы возле Гуляйполя, Орехов и других пунктов в восточных общинах Запорожской области продолжаются, но жертв среди гражданских на этой неделе не было.

При этом он отметил, что боевой и моральный дух российских оккупантов достаточно низкий.

По его словам, попытки оккупантов ввести смертную казнь в Мелитополе ничего не изменят.

– Они уже военные преступники, нарушили все правила ведения войны. То, что они себе добавляют в карму еще пару пунктов, то пусть добавляют. Конец будет для них одинаков… Если друг друга решили перестрелять, пусть стреляют, скорее уберутся отсюда, — прокомментировал он возможное применение “смертной казни” россиянами к россиянам.

Глава Запорожской ОВА отметил, что партизанское движение во временно оккупированных городах области является методическим и системным, хотя и осторожным.

Накануне о возможном “введении” смертной казни во временно оккупированном Мелитополе сообщил местный Telegram канал РИА Мелитополь. По данным канала, оккупанты хотят применять ее против украинских военных и активистов.

Ранее в Мелитополе фермеры накормили российских военных отравленной черешней.

Фото: Олександр Старух