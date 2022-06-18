Июнь, 18 в 16:35

Криворожский район на Днепропетровщине — сейчас самое опасное место в области. Здесь ежедневно не прекращаются вражеские обстрелы граничащих с Херсонской областью населенных пунктов.

Российские войска стреляют по гражданскому населению и частным домам из артиллерии запрещенными кассетными и фосфорными боеприпасами – ими буквально засеяны поля, лесополосы и даже жилые районы.

Только за три месяца полномасштабного вторжения пиротехники уничтожили более 2 тыс. неразорванных боеприпасов. И, несмотря на опасность, люди отказываются покидать родные дома и первыми встречают тех, кто на велосипедах и пешком идет из Херсона. Оттуда, где украинские военные метр за метром отвоевывают наши земли.

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Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко говорит об отсутствии паники или страха. В то же время есть ясное понимание, что делать, когда и как.

Уже после обеда 24 февраля здесь, в Криворожском районе, была четко налажена работа. Все службы понимали, какие направления нужно усиливать, в частности оборонные и социальные.

— Разгружали фуры гуманитарной помощи – передавали и военным, и тем гражданским, кто в этом нуждался. Не было тяжело, даже усталость не ощущалась, – вспоминает Ситниченко.

Конец марта-начало апреля стали переломными для Криворожского района. Тогда враг впервые начал массированные обстрелы приграничных с Херсонщиной населенных пунктов. Доставали до Апостоловской и Широковской общин, но больше всего гатили по Зеленодольской.

Тогда власти сразу наладили эвакуацию – одновременно выехали 70% местных жителей.

— Наиболее интенсивные и массированные обстрелы начались в середине апреля и начале мая. В последние дни вообще по несколько раз в сутки. Есть пострадавшие, есть и погибшие. Они стреляют по спальным районам, частным домам. Неоднократно прицельно бьют даже дважды по одному и тому же объекту. Но со временем люди привыкли и научились жить в особых условиях. Так что понемногу начали возвращаться – в общинах снова бурлит жизнь, — говорит начальник Криворожской РВА.

По его словам, из-за страха подойти к украинским военным враг стреляет из дальнобойного оружия. В ход идут РСЗО, Ураганы и Смерчи, которые бьют за 100 км.

– У нас по территории полностью разрушено или повреждено около 200 зданий. Это частные дома и многоэтажки. Кроме поврежденных домов, очень много хлопот с восстановлением линий электро- и газоснабжения – после каждого обстрела осколки буквально уничтожают их, поэтому на помощь приходят коммунальщики. Это наш отдельный род войск. В считанные часы они отрабатывают поврежденные объекты, — объясняет Евгений Ситниченко.

Но самая большая опасность – неразорванные боеприпасы. После массированных вражеских обстрелов снарядами буквально усеяны поля и жилые районы. Главная проблема разминирования – больше всего кассетных зарядов, ствольной артиллерии и ракет Ураганов и Смерчей.

От таких вражеских “подарков” здесь, в Криворожском районе, и гибнут люди. Иногда после массированных обстрелов взрывотехники не успевают разминировать территорию. За три месяца полномасштабного российского вторжения только в этом районе обезвредили более 2 тыс. вражеских снарядов.

– Это такой заряд небольшой. Он очень блестящий и, конечно, привлекает внимание. Вылетает эта ракета, они рассыпаются по 400 штук, и если не детонируют в воздухе, потому что старые, боеприпасы падают на землю целыми. И вот это – самая большая проблема. Люди поднимают эти неразорванные снаряды, и уже есть погибшие: отец с сыном и еще один человек. Однажды мы даже запретили людям выходить из домов до особого распоряжения. Неразорванных боеприпасов было так много, что взрывотехники не успевали работать, — отмечает Ситниченко.

Криворожский район стал и местом приюта сотен людей, которые вынужденно под обстрелами убегали из оккупации от российских “освободителей”.

Сейчас здесь проживают 6 тыс. переселенцев, больше всего людей – из Херсона. Из одной области в другую они выезжают на велосипедах и даже одолевают километры пешком.

Первыми их встречают в Зеленодольской общине. Людей регистрируют и оказывают всю необходимую помощь.

— Таким людям самое главное оказать не просто материальную помощь, но и психологическую – как взрослым, так и детям. Каждый день мы слышим страшные истории их жизни в оккупированных селах. Мы знаем, с какими зверствами столкнулись украинцы. Мы их стабилизируем эмоционально и возвращаем к спокойной жизни. Поэтому в Криворожском районе царит покой, а настроение только на победу. Мы на своей земле. Мы – украинцы – свободная и сильная нация, которую никто и никогда не победит, — убежден председатель Криворожской РВА.

Фото: Криворожская РВА