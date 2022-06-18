РФ не удалось улучшить тактическое положение на Северодонецком направлении – Генштаб ВСУ
18 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия.
Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения армии РФ пытались вести штурмовые действия вне областного центра.
Однако, подчеркивают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, успеха такие действия не имели.
Сейчас россияне обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру недалеко от Лисичанска, Метелкиного, Устиновки и Воронового.
Для этого они используют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай