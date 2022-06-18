Июнь, 18 в 7:39

18 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия.

Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения армии РФ пытались вести штурмовые действия вне областного центра.

Однако, подчеркивают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, успеха такие действия не имели.

Сейчас смотрят

Сейчас россияне обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру недалеко от Лисичанска, Метелкиного, Устиновки и Воронового.

Для этого они используют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай