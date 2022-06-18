РФ обстреляла заводы, интернат, школу и АЗС: ситуация в регионах 18 июня
С начала суток российские военные атаковали ракетами Одесскую и Полтавскую области, нанесли авиаудары и обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты на Востоке и Юге Украины.
Две крылатые ракеты типа Оникс, которыми российские захватчики атаковали Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма, уничтожило подразделение противовоздушной обороны.
Шесть вражеских ракет попало в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и еще две – в ТЭЦ. В результате на территории объектов вспыхнули пожары.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Полтавской области 18 июня нет.
Потерпели разрушения дома из-за артобстрела РФ в Великой Костромке Днепропетровской области.
В Киевском районе Харькова из-за вражеских обстрелов произошло возгорание в 16-этажном жилом доме.
Всего за сутки обстрелы РФ спровоцировали шесть пожаров. Горели жилые дома и хозяйственные постройки в Харьковском, Лозовском, Богодуховском районах области.
В больницу госпитализированы двое пострадавших из Первомайского и один – из Русской Лозовой.
Впервые с начала полномасштабной войны российские военные обстреляли село Фартушное.
Ракета там попала в помещение сельхозпредприятия. По словам руководителя области Олега Синегубова, обошлось без жертв.
Нанесли авиаудары оккупанты по Сиротиному и Боровскому вблизи Северодонецка Луганской области.
Очередным разрушениям подвергся транспортной цех завода Азот.
Дважды под массированным огнем находились жилые кварталы вблизи бывшего завода Донсода в Лисичанске.
Враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.
Известно о двух погибших гражданских. Разрушены 13 домов в Горском, еще 14 – во Врубовке.
В Донецкой области обстрелы из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня Смерч и Град не прекращаются вдоль всей линии фронта.
Под обстрелами в течение суток находились 12 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Нью-Йорк, Желанное, Бахмут, Нетайлово, Красногоровка.
Согласно данным областной военной администрации, повреждены:
- 18 частных жилых домов,
- три многоэтажки,
- помещения Авдеевского коксохимического завода и других промышленных предприятий,
- АЗС,
- дом культуры,
- психоневрологический интернат,
- школа,
- магазин.
Один гражданский погиб и еще четверо получили ранения.
В Николаевской области армия РФ разрушила фермерские склады и три жилых дома в Широковской общине. Не утихают обстрелы в Березнеговатской общине.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
12 прилетов вражеских кассетных снарядов зафиксировано в селе Парутино Куцурубской общины Николаевского района.
Критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской и Нововоронцовской общин Херсонской области.
В регионе нет воды, света, газа, лекарств. Также, добавляют в ОВА, в области много пострадавших мирных жителей, уничтожены частные и инфраструктурные объекты.
Между тем местные коллаборанты продолжают делать фейковые заявления о бивалютной зоне, российском гражданстве новорожденным, строительстве кораблей, обучении по российским программам и возобновлении железнодорожного сообщения в Крым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Гайдай