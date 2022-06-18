Тела лежат под солнцем: оккупанты в Мариуполе устроили ритуальный бизнес — Андрющенко
Российские оккупанты в Мариуполе устроили ритуальный бизнес в городе, намеренно усложняя процесс захоронения тел. Для ускорения процесса — с местных жителей требуют заплатить 20 тыс. гривен.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, “процедура” захоронения в Мариуполе предполагает предоставление бесплатного гроба со стороны оккупантов — простой из дерева, без обивки. Впрочем, ждать в очереди такой гроб местным жителям приходится от одной до двух недель.
В течение всего этого времени тело погибшего будет находиться в “морге на Метро” прямо на улице в жару, отметил Петр Андрющенко. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически “исчезают”, отметил советник мэра.
— То есть через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, но тело его уже исчезло. Но есть заместитель Октябрьской (Центральной) рай администрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич (мраZота), который вместе с партнером из Макеевки организовал бизнес “порешать с захоронением” за 20 тыс. грн, — пишет Петр Андрющенко.
По его словам, в смертельный прайс от оккупантов входит:
- найти тело (в “морге на Метро” или достать из-под завалов в указанном месте);
- положить в гроб с обивкой;
- закопать.
– Табличка с именем не устанавливается. То есть 20 тыс. грн за безымянную могилу. Гробы производят в Новоазовске и Тельмановском районе. Такой вот бизнес на костях от коллаборанта, – объяснил Андрющенко.
Ранее советник городского головы в Мариуполе сообщал, что оккупанты не дают проводить эксгумацию и перезахоронение тел погибших мариупольцев в оккупированном Мариуполе, а за сам процесс эксгумации требуют деньги.
Источник: Андрющенко Time
Фото: Андрющенко Time