Июнь, 18 в 9:18

В Северодонецке продолжаются бои. Российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, захватчики повторно обстреливают территорию возле всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения. Также оккупанты открыли огонь по Синецкому и Павлограду вблизи Северодонецка.

— Очередные разрушения на Азоте – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода Донсода в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горском, еще 14 – во Врубовке, — отметил Гайдай.

Кроме того, враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

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По словам Гайдая, оккупанты нанесли авиаудары в районах Сиротино и Боровского. Однако вблизи Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отбили штурм. Россияне с потерями отошли на ранее занятые позиции. Как и недалеко от Горского.

При поддержке артиллерии оккупанты пытались штурмовать неподалеку от Нырково, но наши воины огнем заставили их отказаться от этой идеи.

17 июня пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровщины. Среди них четыре жителя Лисичанска и один северодончанин.

Фото: Сергей Гайдай