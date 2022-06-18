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Факты / Украина

Высокий столб дыма: в Николаеве раздались взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Николаеве 18 июня раздался взрыв.

Перед этим, в 19.03. в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

В социальных сетях после 20.00 начали распространять фото и видео с места взрыва, где можно увидеть высокий столб дыма.

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Сообщается, что взрывов было несколько, некоторые Telegram-каналы пишут о четырех взрывах. В то же время, корреспондент Фактов ICTV из Николаева не может подтвердить такое количество взрывов.

Некоторые СМИ распространяют информацию, что после взрыва в городе чувствуется сильный запах гари.

Официальных подтверждений со стороны властей по взрывам в Николаеве пока не поступало.

Вскоре после сообщений о взрыве в 20.28 в городе и области была отменена воздушная тревога.

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