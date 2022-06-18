Как выжить под террором захвчиков в Херсонской области и не быть признанным коллаборантом

Июнь, 18 в 19:35

Города и села Херсонской области, оказавшиеся под российской оккупацией с первых дней войны, находятся в полной изоляции. Но, несмотря на это, ежедневно доказывают оккупантам, что им там не рады. В то же время, захватчики террором склоняют фермеров к сотрудничеству, людям раздают помощь взамен на паспортные данные и фактически закрыли выезд на подконтрольные Украине территории.

Законно ли выезжать с территории Херсона через оккупированный Крым, или бояться уголовной ответственности за получение социальной помощи или зарплаты в рублях и как действовать фермерам, которых заставляют сотрудничать оккупанты? За разъяснениями Факты ICTV обратились к заместителю министра юстиции Валерии Коломиец.

Выезд из оккупированной Херсонщины

С начала оккупации Херсонщины там не было ни одного зеленого коридора. Чтобы проехать на подконтрольную Украине территорию, людям приходится проходить около 60 блокпостов россиян. Они едут на свой страх и риск, потому что часто оккупанты расстреливают машины или отправляют их на заминированные поля. Едва ли не единственным относительно безопасным маршрутом является выезд через оккупированный Крым.

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В то же время, недавно глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что бежать из оккупации этим путем является нарушением законодательства Украины. В Министерстве юстиции опровергают эти заявления.

– Люди должны понимать, что никакой ответственности за это они нести не будут, поскольку они действовали в состоянии крайней необходимости. В первую очередь, они должны спасать свою жизнь, думать о жизни своих детей, семьи, родственников, собственно, действовать в своих интересах, — говорит заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

“Социальная помощь” от оккупантов

На прошлой неделе на территории Херсонщины оккупанты начали выдавать так называемую единовременную соцпомощь в размере 10 тысяч рублей. Эту помощь выдают пенсионерам и работникам бюджетной сферы, требуя предоставить все персональные данные. Это может делаться в целях сбора данных для проведения псевдореферендума. Большинство людей отказываются от такой помощи, но есть и те, кто вынужден брать ее из-за сложных экономических условий.

В Министерстве юстиции советуют стараться не предоставлять свои паспортные данные. Если иначе невозможно, это получение помощи не будет считаться нарушением закона.

— Получение этих псевдозаконных выплат не несет на сегодняшний день уголовной ответственности для простого человека, но в любом случае надо понимать, что эти люди, даже если получают эту помощь, они действуют в состоянии крайней необходимости, что априори освобождает их от ответственности. Они не могут получить средства в банке, или закончились наличные деньги, или нет выплат…, — говорит Валерия Коломиец.

Работа фермеров в Херсонской области

Предпринимательская деятельность в коллаборации с оккупационными властями является наказуемой. В то же время, в Херсонской области фермеров часто заставляют продавать свое зерно оккупантам за бесценок. Вынуждают не только морально, но и физически. В таком случае это сотрудничество вынуждено и не будет считаться коллаборационизмом, говорит Валерия Коломиец, но это нужно будет доказать.

– Когда мы говорим о принуждении – его надо будет доказать. Что действительно я действовал так в этой ситуации, потому что было принуждение: физическое, психологическое или другое, — подчеркивает она.

В то же время, ответственность законодательством предусмотрена за сотрудничество с оккупантами на признанных оккупированных территориях. Тем временем Херсонская область юридически не такова, объясняет Валерия Коломиец.

— Мы говорим о такой деятельности на территориях, признанных временно оккупированными в соответствии с законом, а временно оккупированными у нас признаются те территории, о которых такое решение принял СНБО и утвердил президент. Как вы знаете на сегодняшний момент это – территория Крыма и определенные территории Донецкой и Луганской областей. Решение СНБО о признании Херсонской области оккупированной не было, – говорит Валерия Коломиец.

Кто точно будет наказан за коллаборационизм — это те, кто сейчас помогает российским оккупантам устанавливать фейковую власть в регионе, поясняет замминистра: