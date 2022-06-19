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Факты / Украина

Если война закончится без согласия общества, оно пойдет воевать без правительства — Данилов

Илья Нежигай, редактор ленты
олексій данілов
Фото: УНИАН

Боевые действия в войне с Россией могут продолжаться, если у украинского общества не будет запроса на прекращение войны.

Об этом в интервью The Globe and Mail заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, вариант с остановкой боевых действий в войне с РФ возможен, но при условии, что на это будет согласно украинское общество. В противном случае общество может пойти воевать без правительства.

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Секретарь Данилов добавил, что война может завершиться только тогда, когда последние войска РФ покинут территорию Украины, включая Донбасс и Крым.

– Для нас конец войны будет означать возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это вероятный вариант. Но это прекращение войны должно принять наше общество. Если это будет неприемлемо, общество пойдет на войну без правительства, – сказал Алексей Данилов.

The Globe and Mail пишет, что секретарь СНБО отверг возможность договоренностей о временном урегулировании в войне.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины рассматривают два варианта развития событий в развязанной Кремлем широкомасштабной войне: задачи “минимум” и “максимум”.

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Источник: The Globe and Mail

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