Били из миномета по жилым кварталам: РФ обстреляла Сумскую область
19 июня российские военные дважды атаковали со своей территории Середино-Будскую общину Сумской области.
По словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, огонь захватчики открывали с 04.00 до 05.00 и около 07.00.
– Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда, – уточнил глава ОВА.
По его словам, повреждено по меньшей мере 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки.
Один дом после пожара, что вспыхнул в результате попадания вражеского боеприпаса, разрушен.
Информация о пострадавших или погибших еще уточняется, добавляет Дмитрий Живицкий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий