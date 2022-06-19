Июнь, 19 в 12:23

19 июня российские военные дважды атаковали со своей территории Середино-Будскую общину Сумской области.

По словам руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, огонь захватчики открывали с 04.00 до 05.00 и около 07.00.

– Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда, – уточнил глава ОВА.

По его словам, повреждено по меньшей мере 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки.

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Один дом после пожара, что вспыхнул в результате попадания вражеского боеприпаса, разрушен.

Информация о пострадавших или погибших еще уточняется, добавляет Дмитрий Живицкий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий