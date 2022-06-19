Острая фаза войны может завершиться до конца лета: комитет нацбезопасности назвал условие

Июнь, 19 в 20:55

Глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведки, офицер запаса, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич рассказал в интервью ВВС, что нужно для завершения острой фазы войны до конца лета.

Так, на вопрос от журналиста о том, правильно ли он понимает, что если Украина достаточно быстро и в нужном количестве получит обещанное западными партнерами вооружение, то острая фаза войны завершится до конца лета, Завитневич ответил утвердительно.

– Острую фазу – да. Но разные аналитики и эксперты определяют эту активную фазу по-разному. Сейчас активная фаза, это когда целые деревни переходят от одной стороны к другой. Если поступит все вооружение, о котором мы просим, ​​то я думаю, что еще 2-3 месяца будет активных боевых действий. Потому что нам нужно освобождать свои территории, – пояснил он.

Также Завитневич сообщил, что военное положение и мобилизацию, вероятно, продолжат до начала осени, если поставки вооружения будут продолжаться прежними, недостаточными сроком и количеством.

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В то же время он отметил, что с мобилизацией населения, вероятно, проблем нет, так как Минобороны и ВСУ не говорят о дефиците личного состава, а только об оружии.