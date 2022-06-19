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Факты / Украина

Карта боевых действий на 19.06.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

19 июня российские оккупанты идут штурмом на Востоке, обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 19.06.2022

Карта бойових дій 18 червня 2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусских Вооруженных сил прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает подразделения из состава Западного военного округа, чтобы сковать действия Сил обороны.

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Кроме того, захватчики оборудуют позиции и ведут воздушную разведку.

На Харьковском направлении россияне удерживают занятые рубежи, обстреливают украинские позиции, совершают поставки вооружения, военной техники и материальных средств с территории РФ.

Оккупанты нанесли авиационные удары по Тимофеевке и Цаповке. Безуспешно российские захватчики попытались вести разведку боем, а также дистанционно заминировали местность в районе Черкасских Тишков.

Враг обстрелял позиции украинских подразделений недалеко от Дибровного, Вернополья, Курульков, Богородичного и Долины на Славянском направлении, а также в районах Донецкого и Николаевки на Лиманском направлении.

Армия РФ нанесла авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный – по населенному пункту Маяки.

Под вражеским огнем находятся Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка на Северодонецком направлении.

Авиационный удар россияне нанесли вблизи Белой Горы и Мирной Долины и ракетный удар – в районе Верхнекаменки.

Россияне круглосуточно разведывают из беспилотника Орлан-10 район Северодонецка для корректировки огня.

Не утихают боевые действия за установление полного контроля над областным центром.

Отошли и перегруппировываются россияне после того, как украинские подразделения отразили их штурм в районе Тошковки.

Под обстрелами находятся районы населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское на Бахмутском направлении. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцево и Нью-Йорка.

Штурм по направлениям Орехового – Золотого и Первомайска – Золотого украинские защитники успешно отбили. Точным огнем пресечена попытка продвижения россиян в направлении Врубовки – Николаевки.

Штурм по направлению Орехового – Горского продолжается.

Штурмовые группы РФ пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевки, чтобы разведать огневые позиции Сил обороны.

Нанес ракетные удары враг в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении оккупанты удерживают ранее занятые позиции.

На Николаевском направлении россияне открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям Сил обороны в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное.

Разведывал позиции украинских войск с применением беспилотника враг в районе населенного пункта Таврийское.

На Криворожском направлении армия РФ обстреливала из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Червоный Яр и Кобзарцы.

Потери РФ на 19 июня 2022

  • личного состава – около 33,6 тыс. (+250),
  • танков ‒ 1 468 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 577 (+4),
  • артиллерийских систем – 745 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 235 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 98,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 181 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
  • крылатых ракет – 130 (+1),
  • кораблей (катеров) – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
  • специальной техники – 55.

Полномасштабная война в Украине длится уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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