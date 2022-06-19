Карта боевых действий на 19.06.2022 – ситуация на фронте
19 июня российские оккупанты идут штурмом на Востоке, обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 19.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения белорусских Вооруженных сил прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.
В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, враг удерживает подразделения из состава Западного военного округа, чтобы сковать действия Сил обороны.
Кроме того, захватчики оборудуют позиции и ведут воздушную разведку.
На Харьковском направлении россияне удерживают занятые рубежи, обстреливают украинские позиции, совершают поставки вооружения, военной техники и материальных средств с территории РФ.
Оккупанты нанесли авиационные удары по Тимофеевке и Цаповке. Безуспешно российские захватчики попытались вести разведку боем, а также дистанционно заминировали местность в районе Черкасских Тишков.
Враг обстрелял позиции украинских подразделений недалеко от Дибровного, Вернополья, Курульков, Богородичного и Долины на Славянском направлении, а также в районах Донецкого и Николаевки на Лиманском направлении.
Армия РФ нанесла авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный – по населенному пункту Маяки.
Под вражеским огнем находятся Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка на Северодонецком направлении.
Авиационный удар россияне нанесли вблизи Белой Горы и Мирной Долины и ракетный удар – в районе Верхнекаменки.
Россияне круглосуточно разведывают из беспилотника Орлан-10 район Северодонецка для корректировки огня.
Не утихают боевые действия за установление полного контроля над областным центром.
Отошли и перегруппировываются россияне после того, как украинские подразделения отразили их штурм в районе Тошковки.
Под обстрелами находятся районы населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское на Бахмутском направлении. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцево и Нью-Йорка.
Штурм по направлениям Орехового – Золотого и Первомайска – Золотого украинские защитники успешно отбили. Точным огнем пресечена попытка продвижения россиян в направлении Врубовки – Николаевки.
Штурм по направлению Орехового – Горского продолжается.
Штурмовые группы РФ пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевки, чтобы разведать огневые позиции Сил обороны.
Нанес ракетные удары враг в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
На Южнобужском направлении оккупанты удерживают ранее занятые позиции.
На Николаевском направлении россияне открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям Сил обороны в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное.
Разведывал позиции украинских войск с применением беспилотника враг в районе населенного пункта Таврийское.
На Криворожском направлении армия РФ обстреливала из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Червоный Яр и Кобзарцы.
Потери РФ на 19 июня 2022
- личного состава – около 33,6 тыс. (+250),
- танков ‒ 1 468 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3 577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 235 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатых ракет – 130 (+1),
- кораблей (катеров) – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
- специальной техники – 55.
Полномасштабная война в Украине длится уже 116-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.