Июнь, 19 в 23:08

С 20 июня начинается историческая неделя, когда Украина ожидает от лидеров Евросоюза решения о предоставлении статуса кандидата.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 19 июня.

— Завтра начинается действительно историческая неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии. В конце новой недели будет ответ Европейского Совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. Я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение, – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что в течение недели он выступит с обращением, в частности, к европейцам, используя все возможности, чтобы собрать для Украины новых поклонников.

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– Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров, – отметил он.

Президент добавил, что оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области.

— Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе, а россияне применяют там больше артиллерии и больше наступательных сил.

— Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра, — резюмировал президент.

Отдельно президент поблагодарил медиков, фермеров и отцов, чей день сегодня отмечают как в Украине, так и в мире.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Однако окончательное решение будет принято 23-24 июня на двухдневном саммите государств-участников Евросоюза.