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Факты / Мир

“Нет, мам! Все. Не хочу после всего”: оккупант поругался с матерью о войне в Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
“Нет, мам! Все. Не хочу после всего”: оккупант поругался с матерью о войне в Украине
Фото: Depositphotos

Прозревший российский оккупант рассказал своей матери, что категорически не хочет продолжать воевать с Украиной и готов любым способом уволиться со службы.

Это следует из перехвата ГУР, опубликованного на странице ведомства в Telegram.

Так, захватчик рассказал, что он останется на войне как минимум на полгода. По его словам, прежние обещания командования армии РФ о трехмесячном сроке исполнены не будут, а потому он ищет возможность уволиться любым способом.

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– Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться и мне сказали, возможно “по семейным”, если нужно “по уходу”. Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня уволили и домой отправили. Что родители в Кыргызстане находятся и что я один в семье, некому ухаживать, – сказал он.

Тем временем мать российского агрессора попыталась сагитировать его не торопиться с решениями и пока уйти в отпуск, а потом, возможно, снова вернуться в Украину.

Однако захватчик ответил ей категорически: “Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет ни малейшего желания”.

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Источник: ГУР
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