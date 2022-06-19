Июнь, 19 в 19:11

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада приняла за основу законопроект №7398 об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений в Украине.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк.

Как уточняется, по закону предусмотрен обязательный раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты в градостроительной документации на региональном и местном уровне.

Сейчас смотрят

Железняк сообщил, что в случае отсутствия этого раздела хотят запретить утверждение градокументации.

Так, проектная документация на объекты, которые по классу последствий относятся объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически находиться более 100 физических лиц, обязательно должна будет предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.

Также может стать обязательным соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

В рамках законопроекта предусмотрено создание трех новых электронных реестров, которые будут включать в себя данные об адресах, зданиях и сооружениях, административно-территориальных единицах и терргромадах, что позволит решать проблемы, которые связаны с учетом недвижимости.

Также ожидается, что это создаст предпосылки для защиты права собственности на объекты движимого имущества и развития системы налогообложения.

Кроме того, такие реестры станут важным ресурсом для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).