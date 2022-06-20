Июнь, 19 в 23:36

Российские военные накапливают силы для атаки, но горячие точки на востоке Украины держат оборону.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 19 июня.

По его словам, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области.

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— Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе, а россияне применяют там больше артиллерии и больше наступательных сил.

— Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра, — резюмировал президент.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что оккупационные войска Российской Федерации накапливают силы для наступления на Славянск.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.