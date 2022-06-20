Июнь, 19 в 22:40

В Британии собираются изменить визовые правила, чтобы разрешить въезд в страну для украинских детей и подростков без сопровождения родителей или опекунов. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил журналист издания The Times Мэтт Датан.

Он пояснил, что такие изменения необходимы в связи с тем, что из-за войны, развязанной Россией против Украины, сотни людей, у которых нет родителей или опекунов, оказываются в затруднительном положении и подвергаются опасности.

– Министры, наконец, изменят визовые правила, чтобы разрешить въезд в Великобританию несопровождаемым украинским детям и подросткам. Текущие правила запрещают приезжать в Великобританию лицам моложе 18 лет, у которых нет родителей или опекунов, в результате чего сотни людей оказываются в затруднительном положении и подвергаются опасности российской агрессии, – написал Датан на своей странице в Twitter.