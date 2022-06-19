Июнь, 19 в 8:43

19 июня российские военные предпринимают штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Многие из атак оккупантов, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники успешно отбили.

В частности, отошли и проводят перегруппировку россияне после того, как украинские подразделения отразили их штурм в районе Тошковки на Северодонецком направлении.

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Провалился штурм российских захватчиков и на направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое на Бахмутском направлении.

Точным огнем украинцы остановили попытку врага продвинуться в направлении Врубовка – Николаевка. После этого оккупанты были вынуждены отойти.

В настоящее время враг штурмует направление Орехово – Горское.

Кроме того, штурмовые группы РФ пытаются вести разведку боем в направлении Нырково – Николаевки, чтобы узнать расположение огневых позиций Сил обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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