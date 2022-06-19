Война РФ на востоке Украины зашла в тупик – вице-маршал Британии в отставке

Июнь, 19 в 18:27

Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл проанализировал, что сейчас происходит в рамках войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Так, он рассказал в эфире Sky News, что российские войска продолжают пытаться наступать на востоке Украины и в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои.

Однако, по его наблюдениям, ситуация в значительной степени зашла в тупик.

Сейчас смотрят

– С одной стороны, россияне превосходят украинцев, так как они имеют в десять раз больше артиллерии, однако упорное сопротивление украинцев в значительной степени сводит это на нет, – рассказал он.

Белл оценил, что в результате это приводит к ужасным жертвам.

– Это становится чем-то вроде мясорубки, – считает военный эксперт.

Он уточнил, что бои в регионе были “жестокими”, и их интенсивность “сказывалась” на обеих сторонах.