Война РФ на востоке Украины зашла в тупик – вице-маршал Британии в отставке
Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл проанализировал, что сейчас происходит в рамках войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.
Так, он рассказал в эфире Sky News, что российские войска продолжают пытаться наступать на востоке Украины и в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои.
Однако, по его наблюдениям, ситуация в значительной степени зашла в тупик.
– С одной стороны, россияне превосходят украинцев, так как они имеют в десять раз больше артиллерии, однако упорное сопротивление украинцев в значительной степени сводит это на нет, – рассказал он.
Белл оценил, что в результате это приводит к ужасным жертвам.
– Это становится чем-то вроде мясорубки, – считает военный эксперт.
Он уточнил, что бои в регионе были “жестокими”, и их интенсивность “сказывалась” на обеих сторонах.