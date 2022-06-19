Июнь, 19 в 19:48

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на вечер 19 июня.

По данным военных, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

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– Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области, – отметили военные.

В то же время, на Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. При этом основные усилия оккупанты сосредоточивают на накоплении ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Кроме того, противник обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА Орлан-10. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка.

– Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны, – отметили военные.

В то же время в Генштабе отмечают наращивание систем противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

Украинские военные продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.

Сегодня длится 116-й день войны.

Смотрите интерактивную карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ