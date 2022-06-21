Мариуполь и Буча возможны в каждой стране в любой момент — Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская предостерегла мир от отношения к российской агрессии против Украины исключительно как украинской проблемы.
Об этом супруга президента рассказала в интервью еженедельнику The Economist.
— Мариуполь и Буча возможны в каждой стране в любой момент. Мы думали, что в ХХ веке у всех людей в Европе одинаковые ценности. Но оказалось, что наряду с цивилизованными народами по-прежнему живут агрессоры и военные преступники, — отметила она.
Кроме того, Елена Зеленская рассказала журналистам, что они никак не могли предположить, что произойдет с Украиной.
– Мы были наивны. Мы думали, что сможем победить честным трудом и закаливанием. Все оказалось гораздо сложнее, – говорит она.
Первая леди вспомнила, как прошло 24 февраля – день, когда все началось. Она призналась, что жила в первые дни на смеси адреналина и валерианы. Елена старалась не думать о том, что ее муж – цель номер один для российских боевиков, а она и ее дети стали мишенью номер два.
Женщине пришлось только надеяться на профессионализм военных и охраны.
— Я понимала, что ничего не понимаю, но отвечаю за детей и должна реагировать на ситуацию, — добавила Зеленская.
Ранее Зеленская подчеркивала, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на мир, как предлагают некоторые российские и мировые политики.
Фото: Офис президента