Июнь, 20 в 21:04

Первая леди Украины Елена Зеленская предостерегла мир от отношения к российской агрессии против Украины исключительно как украинской проблемы.

Об этом супруга президента рассказала в интервью еженедельнику The Economist.

— Мариуполь и Буча возможны в каждой стране в любой момент. Мы думали, что в ХХ веке у всех людей в Европе одинаковые ценности. Но оказалось, что наряду с цивилизованными народами по-прежнему живут агрессоры и военные преступники, — отметила она.

Кроме того, Елена Зеленская рассказала журналистам, что они никак не могли предположить, что произойдет с Украиной.

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– Мы были наивны. Мы думали, что сможем победить честным трудом и закаливанием. Все оказалось гораздо сложнее, – говорит она.

Первая леди вспомнила, как прошло 24 февраля – день, когда все началось. Она призналась, что жила в первые дни на смеси адреналина и валерианы. Елена старалась не думать о том, что ее муж – цель номер один для российских боевиков, а она и ее дети стали мишенью номер два.

Женщине пришлось только надеяться на профессионализм военных и охраны.

— Я понимала, что ничего не понимаю, но отвечаю за детей и должна реагировать на ситуацию, — добавила Зеленская.

Ранее Зеленская подчеркивала, что Украина не готова уступать свои территории в обмен на мир, как предлагают некоторые российские и мировые политики.

Фото: Офис президента