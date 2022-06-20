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Факты / Украина

Миграционный кризис в Европе, который вызвала РФ, должен стать последним — Зеленский

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Зеленський,

Украина должна сделать все для возвращения украинских переселенцев домой и восстановления государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.

По его словам, миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.

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— Наша цель в том, чтобы этот миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, стал последним таким кризисом. Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны, — отметил президент.

Он утверждает, что Украине необходимы три элемента: оружие, финансовая поддержка и будущее восстановление.

Глава государства подчеркнул, что украинским переселенцам нужно обеспечить реальную возможность и внутренний интерес вернуться в Украину.

Зеленский напомнил, что из-за войны, которую развязала Россия, более 5 млн украинцев выехали за границу в поисках безопасности.

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