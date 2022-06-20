Миграционный кризис в Европе, который вызвала РФ, должен стать последним — Зеленский
Украина должна сделать все для возвращения украинских переселенцев домой и восстановления государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.
По его словам, миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.
— Наша цель в том, чтобы этот миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, стал последним таким кризисом. Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны, — отметил президент.
Он утверждает, что Украине необходимы три элемента: оружие, финансовая поддержка и будущее восстановление.
Глава государства подчеркнул, что украинским переселенцам нужно обеспечить реальную возможность и внутренний интерес вернуться в Украину.
Зеленский напомнил, что из-за войны, которую развязала Россия, более 5 млн украинцев выехали за границу в поисках безопасности.