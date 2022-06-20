Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Харьковской области ВСУ почти вышли на границу с РФ – Маляр

Валентина Летяк, редактор ленты
В Харьковской области ВСУ почти вышли на границу с РФ – Маляр

Вооруженные силы Украины почти дошли до границы с Россией в Харьковской области. Чтобы этого не допустить, российские войска ужесточили обстрелы, сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Оставалось немного для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области, чтобы и Харьков, и область были победоносно освобождены от врага, – сказала она.

В то же время, россияне, по ее словам, прилагают максимум усилий, чтобы этого не допустить, поэтому враг усилил обстрелы.

Маляр подчеркнула, что сейчас не может что-либо прогнозировать, поскольку ситуация динамичная и меняется каждые полчаса, соответственно – любая информация теряет актуальность очень быстро.

Сейчас смотрят

Она также рассказала, что в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

Маляр говорит, что армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Лисичанск и Северодонецк.

Читайте
ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка – Гайдай

Фото: Media Center Ukraine

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка