В Харьковской области ВСУ почти вышли на границу с РФ – Маляр

Июнь, 20 в 15:44

Вооруженные силы Украины почти дошли до границы с Россией в Харьковской области. Чтобы этого не допустить, российские войска ужесточили обстрелы, сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Оставалось немного для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области, чтобы и Харьков, и область были победоносно освобождены от врага, – сказала она.

В то же время, россияне, по ее словам, прилагают максимум усилий, чтобы этого не допустить, поэтому враг усилил обстрелы.

Маляр подчеркнула, что сейчас не может что-либо прогнозировать, поскольку ситуация динамичная и меняется каждые полчаса, соответственно – любая информация теряет актуальность очень быстро.

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Она также рассказала, что в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

Маляр говорит, что армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Лисичанск и Северодонецк.

Фото: Media Center Ukraine