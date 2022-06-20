Июнь, 20 в 11:45

На Херсонщине украинские военные отбросили российских оккупантов с первой линии обороны. Но враг укрепляется на второй и третьей линии.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

— ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они хвастались, что она непоколебима. Враг сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке трижды подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, около села Давидов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец, – объяснил он.

Также Сергей Хлань добавил, что на Херсонщине ВСУ две недели имели преимущество над врагом. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной территории области и действует вместе с ВСУ.

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Хлань подчеркнул, что двухнедельные победы дают уверенность в том, что, получив тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления, украинские военные начнут освобождать захваченные территории.