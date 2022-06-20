Июнь, 20 в 17:25

Российский захватчик рассказал жене о причинах долгого пребывания на войне. А также ищет способы возвратиться домой.

Разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам оккупанта, их командир корпуса сообщил, что они останутся еще надолго.

Сейчас смотрят

— Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, потом по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир что будет говорить? Я ему уже не верю, если он мне с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить? – отметил он.

Россиянин объясняет, что на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже никого не осталось, поскольку всех бросили в Украину. Поэтому ему нужно получить какую-то справку о болезни. Возможно, тогда отпустят домой.

На вопрос жены, почему именно так долго они там находятся, и их ли боевая часть самая большая, она получает ответ — “Самая тупая часть”.

Кроме того, недавний перехват разговора оккупантов с родными свидетельствует о том, что разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично президент РФ Владимир Путин.