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Факты / Украина

Самая тупая боевая часть: оккупант объяснил жене, почему задерживается на войне

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Війна в Україні

Российский захватчик рассказал жене о причинах долгого пребывания на войне. А также ищет способы возвратиться домой.

Разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам оккупанта, их командир корпуса сообщил, что они останутся еще надолго.

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— Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, потом по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир что будет говорить? Я ему уже не верю, если он мне с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить? – отметил он.

Россиянин объясняет, что на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже никого не осталось, поскольку всех бросили в Украину. Поэтому ему нужно получить какую-то справку о болезни. Возможно, тогда отпустят домой.

На вопрос жены, почему именно так долго они там находятся, и их ли боевая часть самая большая, она получает ответ — “Самая тупая часть”.

Кроме того, недавний перехват разговора оккупантов с родными свидетельствует о том, что разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично президент РФ Владимир Путин.

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