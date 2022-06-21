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Факты / Украина

Не знаю, выживу ли я до свадьбы: невеста оккупанта боится из-за перехваченного украинской разведкой разговора

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
день розвідки

В очередном перехваченном телефонном разговоре фигурант ссорится с невестой из-за того, что она выпытала у него информацию об убийстве десяти военнослужащих ВСУ и этот разговор был перехвачен и опубликован в соцсетях.

— Ты зачем эти вопросы, ты видишь разговоры перехватывают, — говорит он.

В разговоре слышно, что девушка нервничает, потому что ее личные данные преданы огласки. Она переживает доживет ли до свадьбы после этого перехвата.

– Меня всю трясет! … не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь.

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Источник: Главное управление разведки МО Украины

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