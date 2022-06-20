Счет за шашлык автоматной очередью: в заведении оккупированного Херсона расстреляли захватчиков
В оккупированном Херсоне неизвестные из автоматов расстреляли военнослужащих ВС РФ, решивших прийти в одно из заведений питания на набережной города, где заказали себе шашлык.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.
– На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык, – отмечают в ОК Юг.
Однако захватчикам не удалось поесть и отдохнуть, потому что их в заведении расстреляли из автоматов. Двое оккупантов погибли, один ранен — он находится на лечении во временно оккупированном Крыму.
– Два чека по 200, и 1 – 300… Ярких впечатлений от ужина получили совсем не уважаемые гости заведения, – рассказали в командовании.
Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, который перешел на сторону врага и помогал российским оккупантам.
Впоследствии депутат облсовета и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что Соболев находится в больнице с ранениями ног.
Источник: ОК Юг