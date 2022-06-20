Июнь, 20 в 12:06

В оккупированном Херсоне неизвестные из автоматов расстреляли военнослужащих ВС РФ, решивших прийти в одно из заведений питания на набережной города, где заказали себе шашлык.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.

– На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык, – отмечают в ОК Юг.

Однако захватчикам не удалось поесть и отдохнуть, потому что их в заведении расстреляли из автоматов. Двое оккупантов погибли, один ранен — ​​он находится на лечении во временно оккупированном Крыму.

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– Два чека по 200, и 1 – 300… Ярких впечатлений от ужина получили совсем не уважаемые гости заведения, – рассказали в командовании.

Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, который перешел на сторону врага и помогал российским оккупантам.

Впоследствии депутат облсовета и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что Соболев находится в больнице с ранениями ног.

Источник: ОК Юг