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Факты / Украина

Ракетные удары РФ по Одесской области – есть раненые

Валентина Летяк, редактор ленты
війна в Україні, російська ракета
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью и в течение дня 20 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Одесской области.

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

– Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть раненые, — сказал глава области в вечернем видеообращении.

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Ранее оперативное командование Юг сообщало, что днем ​​в течение трех часов россияне запустили 14 ракет по южным регионам Украины, в частности, по Белгород-Днестровскому району Одесчины и по самой Одессе.

В областном центре россияне попали в логистический продовольственный склад, который загорелся в результате обстрелов. Спасателям удалось оперативно потушить пожар на площади свыше 300 кв. м.

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