Ракетные удары РФ по Одесской области – есть раненые

Июнь, 20 в 20:48

Ночью и в течение дня 20 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Одесской области.

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

– Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть раненые, — сказал глава области в вечернем видеообращении.

Сейчас смотрят

Ранее оперативное командование Юг сообщало, что днем ​​в течение трех часов россияне запустили 14 ракет по южным регионам Украины, в частности, по Белгород-Днестровскому району Одесчины и по самой Одессе.

В областном центре россияне попали в логистический продовольственный склад, который загорелся в результате обстрелов. Спасателям удалось оперативно потушить пожар на площади свыше 300 кв. м.